Köln (AFP) Die Zahl der in Deutschland lebenden Flüchtlinge ist im vergangenen Jahr auf etwa 629.000 angestiegen. Das war ein Anstieg um etwa 130.000 Menschen, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" am Donnerstag unter Berufung auf eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linksfraktion berichtete. Von den Flüchtlingen waren dem Bericht zufolge 338.000 anerkannte Flüchtlinge, die politisches Asyl oder einen anderen Schutz erhielten. Alle anderen in Deutschland lebenden Flüchtlinge waren Asylsuchende und Geduldete.

