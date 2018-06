Hamburg (dpa) - Samsung blendet auf seinen Fernsehgeräten in Europa keine Werbung ein, wenn die Nutzer eigene Inhalte auf dem TV-Gerät anschauen.

Das teilte eine Unternehmenssprecherin am Donnerstag in Hamburg mit. "Nutzer können also ihre Videos, Fotos oder sonstigen Inhalte, die lokal über das heimische Netzwerk oder andere Zuspielmöglichkeiten wie USB zugänglich sind, ungestört von Werbeunterbrechungen verfolgen", heißt es in der Erklärung.

Zuvor hatten Anwender aus Australen berichtet, dass beim Abspielen von Videodateien aus dem eigenen Netzwerk Werbeeinblendungen angezeigt wurden. "Dies wurde offenbar durch einen Fehler hervorgerufen", erklärte Samsung.

Auf Smart TVs von Samsung in Europa gebe es nur einen kleinen Bereich im sogenannten Smart Hub, der verwendet werde, um auf Apps, Dienste oder deren Inhalte aufmerksam zu machen. Das Smart Hub erscheint, wenn man auf dem Samsung-Fernseher Online-Anwendungen starten möchte. In einem kleinen Rechteck oben rechts würden einige Apps von Drittanbietern auch Werbung zeigen. Als Beispiel nannte Samsung einen kurzen Werbeclip vor dem Start eines aufgerufenen Videofilms.

Samsung war erst vor einigen Tagen für seine Smart TVs kritisiert wurden. Die Datenschutzbestimmungen legten den Schluss nahe, dass die Geräte ständig die Gespräche ihrer Besitzer in deren Wohnzimmern aufzeichneten und online übermittelten. Samsung musste klarstellen, dass Sprachkommandos erst übertragen würden, nachdem Nutzer die Funktion per Tastendruck auf ihrer Fernbedienung aktivieren.

