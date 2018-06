Los Angeles (dpa) - Owen Wilson ("Midnight in Paris"), Lake Bell ("Boston Legal") und Pierce Brosnan müssen sich an einen neuen Filmtitel gewöhnen.

Das Trio hat unter der Regie von John Erick Dowdle ("Quarantäne", "Devil") den Thriller "The Coup" abgedreht. Doch nun wird der Film unbenannt und auch erst später veröffentlicht, wie der "Hollywood Reporter" berichtet. Unter dem Titel "No Escape" soll der Action-Thriller nicht schon im März, sondern erst im September in den US-Kinos anlaufen. Über den deutschen Start wurde noch nichts bekannt.

Die Story dreht sich um ein in Südostasien lebendes amerikanisches Ehepaar, das in einen gewalttätigen politischen Coup verwickelt wird.