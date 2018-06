Paris (AFP) Angesichts des Ölpreisverfalls baut der französische Mineralölriese Total 2000 Stellen in diesem Jahr ab und kürzt drastisch bei seinen Investitionen. Die Einschnitte bei den Arbeitsplätzen sollten vor allem über einen Einstellungsstopp laufen, kündigte der Chef des Ölkonzerns, Patrick Pouyanné, am Donnerstag in Paris an. Betroffen ist demnach unter anderem der Bereich Raffinerie in Europa. Total erhofft sich dadurch Einsparungen in Höhe von 200 Millionen Dollar (rund 177 Millionen Euro).

