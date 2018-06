Paris (AFP) Das französische Luxushaus Hermès hat im vergangen Jahr erstmals mehr als vier Milliarden Euro Umsatz erzielt. Das vor allem für seine Ledertaschen und Seidenschals berühmte Unternehmen konnte seinen Umsatz um 9,7 Prozent auf 4,12 Milliarden Euro steigern, wie Hermès am Donnerstag in Paris bekanntgab. Vor allem die Verkäufe in Amerika und in Asien stiegen kräftig, obwohl es in China einen langsameren Zuwachs wegen einer staatlichen Anti-Korruptionskampagne gab, durch die Luxus-Geschenke eingeschränkt werden sollen.

