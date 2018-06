Paris (AFP) Die Schauspielerin Julie Gayet, die als Geliebte des französischen Präsidenten François Hollande gilt, hat einem Pressebericht zufolge für die Fahrt zu einem Filmdreh einen Staatswagen benutzt und sich dabei von zwei Beamten begleiten lassen. Das Klatschmagazin "Closer" veröffentlicht in seiner neuen Ausgabe am Freitag zwei Fotos, die Gayet am 5. Februar im Rennes zeigen, wie sie in einem Auto von zwei Staatsbediensteten begleitet wird, darunter ein Sicherheitsbeamter.

