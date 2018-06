Boulogne-Billancourt (AFP) Nach einem Milliarden-Gewinn im vergangenen Jahr hat der französische Automobilkonzern Renault die Schaffung von 1000 Arbeitsplätzen in Frankreich angekündigt. Der Nettogewinn der Unternehmensgruppe stieg 2014 um mehr als das Dreifache gegenüber 2013 auf 1,89 Milliarden Euro, wie Renault am Donnerstag in Boulogne-Billancourt bei Paris bekanntgab. Der Umsatz von 41 Milliarden Euro legte wegen der Wechselkursentwicklung zwar kaum zu, die Rentabilität aber schon.

