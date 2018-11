Athen (AFP) Fast 6000 Jahre lang in einer Umarmung vereint: So haben Archäologen bei Ausgrabungen in Griechenland ein skelettiertes Paar entdeckt. Der Fund sei in den Höhlen von Diros an der Küste der Peloponnes gemacht worden, teilte das Kulturministerium in Athen am Donnerstag mit. "Doppelbestattungen sind extrem selten, und die von Diros ist eine der ältesten der Welt", erklärte das Ministerium. Die Untersuchungen hätten ergeben, dass es sich um einen jungen Mann und eine Frau handele, die etwa im Jahr 3800 vor Christus gestorben seien.

