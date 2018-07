London (AFP) Polizei und Denkmalschützer in Großbritannien rüsten sich gegen Schatzsucher, die am jahrhundertealten Hadrianswall in Nordengland illegale Grabungen vornehmen. Die illegalen Grabungen an dem Bauwerk aus der Römerzeit seien Diebstahl an der Allgemeinheit, sagte Mark Harrison von der Denkmalschutzbehörde English Heritage am Donnerstag. Die im Nationalpark Northumberland gelegene Mauer zieht Schatzsucher an, die - ausgerüstet mit Metalldetektoren - auf spektakuläre Funde hoffen.

