London (AFP) Die britische Regierung hat grünes Licht für Tests von selbstfahrenden Autos auf öffentlichen Straßen gegeben. Mit der Enthüllung eines Prototypen in Greenwich südöstlich von London gab Verkehrsministerin Claire Perry am Mittwoch den Startschuss. In einem ersten Schritt solle es vier Probeläufe mit teilautonomen Autos geben, kündigte sie an. Dies sei der erste Schritt auf dem Weg zur fahrerlosen Technologie.

