Doha (AFP) Nach 73 Jahren wird der Film-Klassiker "Casablanca" in Katar zum ersten Mal im Kino gezeigt. Das Doha Filminstitut zeigt den Schwarz-Weiß-Film mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart als unvergessliches Liebespaar am 28. Februar in einer Reihe mit anderen Oscar-prämierten Filmen. Damit werde das Institut seiner Aufgabe gerecht, "bedeutende Filme" der Kinogeschichte zu zeigen, sagte Institutsvertreter Chadi Seneddine der Nachrichtenagentur AFP.

