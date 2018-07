Bogotá (AFP) Die linksgerichtete kolumbianische Guerillagruppe ELN hat eine niederländische Geisel freigelassen. Wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz am Mittwoch mitteilte, wurde die Geisel in Norte de Santander im Nordosten Kolumbiens einer humanitären Einheit übergeben. Das Rote Kreuz vermittelte demnach gemeinsam mit der katholischen Kirche des Landes in dem Fall. "Wir freuen uns, dass wir uns einbringen konnten", erklärte Christoph Harnisch vom Roten Kreuz.

