Havanna (AFP) Die linken kolumbianischen Farc-Rebellen haben das Mindestalter für ihre Kämpfer um zwei Jahre angehoben. Jugendliche unter 17 Jahren sollten künftig nicht mehr als Guerillakämpfer rekrutiert werden, sagte der Farc-Verhandlungsführer Ivan Márquez am Donnerstag am Rande der Friedensgespräche mit der kolumbianischen Regierung in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Bisher hatte das Mindestalter bei der Farc bei 15 Jahren gelegen. Die Volljährigkeit erreichen Kolumbianer mit 18 Jahren.

