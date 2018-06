Minsk (dpa) - Nach mehr als zwölfstündigen Verhandlungen ist in Minsk eine Einigung in Sicht: Die Teilnehmer des Ukraine-Friedensgipfels wollen nach einem Bericht der Agentur Itar-Tass ein Ukraine-Papier unterzeichnen. Das Dokument umfasse 12 bis 13 Punkte, mit denen die Krise in der Ostukraine gelöst werden solle, berichtete die Agentur unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten Diplomaten.

