Jerusalem (AFP) Der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet hat nach eigenen Angaben gemeinsam mit der Kriegsmarine einen Versuch unterbunden, Material zum Bau von Raketen per Schiff in den Gazastreifen zu schmuggeln. Wie der Geheimdienst am Mittwochabend mitteilte, wurden drei auf dem Boot festgenommene Palästinenser vor einem Gericht in der südisraelischen Stadt Beerscheba angeklagt. Ihr Schiff war Mitte Januar von der Marine auf dem Weg von Ägypten in den Gazastreifen gestoppt und beschlagnahmt worden. Eine Nachrichtensperre dazu wurde erst jetzt aufgehoben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.