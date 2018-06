Genf (AFP) Die Zahl der Ebola-Neuinfektionen in Westafrika ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die zweite Woche in Folge gestiegen. Die Organisation berichtete am Mittwoch von 144 neuen Fällen in der Woche bis zum 8. Februar, in der letzten Januarwoche waren es noch 124 Neuerkrankungen. Davor war die Zahl der Ebola-Fälle zurückgegangen, was der internationalen Gemeinschaft Hoffnung im Kampf gegen die Epidemie gemacht hatte.

