Abu Dhabi (SID) - Kunstflieger Matthias Dolderer geht wieder in die Luft. Und der Pilot aus Tannheim hat viel vor, wenn am Freitag in Abu Dhabi die neue Saison der Red-Bull-Air-Race-WM beginnt. "Natürlich möchte ich Weltmeister werden, das ist immer das Ziel. Und ich möchte, wenn möglich, auch jedes Rennen gewinnen", sagt der 44-Jährige selbstbewusst.

Dolderer startet bereits in seine vierte Saison. Zweimal - in Barcelona 2009 und in Las Vegas 2014 - schaffte er es bislang jeweils als Dritter auf das Podium. Sein bestes WM-Gesamtergebnis erzielte der Deutsche im vergangenen Jahr mit Rang sieben. Den Auftakt kann er kaum noch erwarten: "Der Wind ist hier unberechenbar und macht das Rennen besonders spannend."

Als Titelverteidiger steigt Nigel Lamb auf der ersten von acht WM-Stationen in die Höhe. Die größten Herausforderer des Briten sind Hannes Arch aus Österreich, Weltmeister von 2008, sowie sein Landsmann Paul Bonhomme, Weltmeister von 2009 und 2010. Bonhomme hat im Vorjahr in Abu Dhabi gewonnen.

Wie eng es beim Red Bull Air Race zugeht, zeigen die Ergebnisse aus der abgelaufenen Saison. Fünf von insgesamt zwölf Piloten trugen sich in die Siegerliste ein. Diesmal sind 14 Teilnehmer dabei. Der Auftakt ist direkt ein Highlight, Abu Dhabi bietet mit seinem Parcours über dem türkisblauen Wasser vor der Corniche Road im Herzen der Stadt eine der schönsten Kulissen der Serie.

Wie gehabt müssen Dolderer und Co. mit ihren äußerst leichten und wendigen Rennmaschinen aufblasbare Tore passieren. Dabei zählen vor allem Geschwindigkeit, Präzision und Geschicklichkeit. Die Piloten sind in Abu Dhabi mit bis zu 370 km/h unterwegs.

Der Rennkalender der Red-Bull-Air-Race-Weltmeisterschaft 2015: 1. Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate (Freitag/Samstag), 2. Chiba/Japan (16./17. Mai), 3. Sotschi/Russland (30./31. Mai), 4. Budapest/Ungarn (4./5. Juli), 5. Ascot/Großbritannien (15./16. August), 6. Spielberg/Österreich (5./6. September), 7. Fort Worth/Texas/USA (26./27. September), 8. Las Vegas/Nevada/USA (17./18. Oktober)