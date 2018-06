New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat vor dem Zusammenbruch des Jemen gewarnt und den UN-Sicherheitsrat aufgerufen, das Abgleiten des Staates in Anarchie und Chaos aufzuhalten. "Lassen Sie es mich deutlich sagen: Der Jemen bricht vor unseren Augen zusammen. Wir können nicht dabeistehen und zuschauen", sagte Ban am Donnerstag vor dem Sicherheitsrat in New York. Ban erstattete dem Gremium Bericht, nachdem er mit der Führung Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate darüber beraten hatte, wie "der Bürgerkrieg im Jemen" verhindert werden kann.

