Washington (AFP) Der Kandidat der Demokratischen Partei für die nächsten US-Präsidentschaftswahlen wird in Philadelphia gekürt. Die 1,5-Millionen-Stadt im östlichen Bundesstaat Pennsylvania habe den Zuschlag für den Ende Juli 2016 stattfindenden Nominierungsparteitag erhalten, teilte die demokratische Parteiführung am Donnerstag mit. Philadelphia setzte sich gegen Columbus im Bundesstaat Ohio und die Ostküstenmetropole New York durch. Die Republikaner hatten bereits im vergangenen Sommer Cleveland (Ohio) als Schauplatz für ihren Parteitag ausgewählt.

