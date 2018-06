Beaver Creek (SID) - Viktoria Rebensburg hat beim Riesenslalom in Beaver Creek nur noch eine kleine Chance auf ihre erste WM-Meaille. Die 25 Jahre alte Skirennläuferin aus Kreuth liegt als Elfte nach dem ersten Durchgang bereits 0,80 Sekunden hinter Rang drei zurück. Den belegt die Schwedin Jessica Lindell-Vikarby.

Klar auf Gold-Kurs liegt Anna Fenninger. Die Österreicherin, schon mit Gold im Super-G und Silber in der Abfahrt dekoriert, hat nach einer beeindruckenden Vorstellung auf der anspruchsvollen "Birds of Prey" in 1:08,98 Minuten bereits 0,82 Sekunden Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Michaela Kirchgasser und vor Lindell-Vikarby (0,90). Tina Maze, die in Vail/Beaver Creek bereits drei Medaillen geholt hat, liegt mit 1,10 Sekunden Rückstand als Vierte in Lauerstellung.

"Ich bin ein bisschen brav und verhalten gefahren. In Sotschi war ich auch relativ weit zurück, da ist sicherlich was drin", sagte Rebensburg vor dem zweiten Durchgang (22.15 Uhr MEZ/ARD und Eurosport). Bei Olympia 2014 hatte sie als Sechste 0,71 Sekunden Rückstand auf Rang drei gehabt, holte sich mit einem starken zweiten Lauf aber noch Bronze.

Bei ihrer nun fünften Weltmeisterschaft wartet die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010 immer noch auf eine Medaille. In der Abfahrt in Beaver Creek war sie Fünfte geworden, im Super-G Zehnte. Dazu gab es das frühe Aus im Team-Wettbewerb.

Eva-Maria Brem aus Österreich, Führende im Riesenslalom-Weltcup und eine der großen Favoritinnen, schied bereits nach 20 Fahrsekunden aus. Lokalmatadorin Mikaela Shiffrin (1,72) liegt nur auf Rang 13. Ihre Landsfrau Lindsey Vonn setzte ihre WM-Enttäuschungen fort und hat auf Rang 27 2,67 Sekunden Rückstand auf Fenninger.