Kairo (AFP) Nach mehr als 400 Tagen Haft in Ägypten sind zwei Journalisten des katarischen Fernsehsenders Al-Dschasira wieder auf freiem Fuß. Der kanadische Reporter Mohamed Fahmy und sein ägyptischer Kollege Baher Mohammed verließen am Freitag das Gefängnis, wie die Familien der beiden Angeklagten mitteilten. Ein Gericht hatte am Donnerstag zu Beginn eines neuen Prozesses die vorläufige Freilassung der beiden Journalisten angeordnet. Das Verfahren wurden daraufhin auf den 23. Februar vertagt.

