Tel Aviv (dpa) - Nach dem sensationellen Erfolg beim Euroleague-Titelverteidiger Maccabi Tel Aviv blieb den Basketballern von ALBA Berlin keine Zeit zum Feiern: Schon am Sonntag (17.00) steht das nächste Spitzenspiel in der Bundesliga gegen den letztjährigen Halbfinalisten EWE Baskets Oldenburg an.

Der unerwartete Sieg in Israel soll ALBA in jedem Fall beflügeln. "Das ist ja fast schon historisch, dass wir den Euroleague-Meister geschlagen haben. Aber wir haben in zwei Tagen ein extrem wichtiges Spiel und müssen jetzt schnellstmöglich Kräfte sammeln", sagte ALBA-Sportdirektor Mithat Demirel nach dem 66:59-Sieg in Israel.

Durch den Erfolg gegen Maccabi hat der Bundesliga-Tabellenführer weiter Chancen im Kampf um die Euroleague-Playoffs. Mit drei Siegen aus sieben Gruppenspielen sind sie in einer aussichtsreichen Verfolger-Position für die Top-16-Rückrunde.

Gegen die Oldenburger will ALBA vor allem an die starke Defensivleistung vom Sieg gegen Tel Aviv anknüpfen. "Maccabi unter 60 Punkte zu halten, sagt schon viel über unsere Verteidigung aus", meinte Demirel, "wir haben es geschafft, das ganze Spielfeld zu kontrollieren."