Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienindex Dax hat erstmals die Marke von 11 000 Punkten übersprungen. Er lag am Vormittag zeitweise bei 11 003 Punkten. Plötzlich fügten sich die Puzzleteile wieder positiv zusammen mit einer Waffenruhe in der Ukraine und Signalen über eine Kompromissbereitschaft Griechenlands, sagte ein Händler. Hinzu kam eine positive Vorgabe der Börsen in Übersee. An der Wall Street hatte der Dow-Jones-Index auf einem neuen Hoch im laufenden Jahr geschlossen.

