London (AFP) Ein britischer Ableger der anti-islamischen Pegida-Bewegung will Ende Februar erstmals in Großbritannien eine Kundgebung abhalten. Die Polizei teilte am Freitag mit, es sei eine Demonstration für den 28. Februar in der nordenglischen Stadt Newcastle angemeldet worden. Es gebe zudem Pläne für Gegendemonstrationen in der Küstenstadt. Im Online-Netzwerk Facebook rief eine Gruppe namens Pegida UK mit dem Slogan "Vereint gegen Extremismus" zu der Kundgebung auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.