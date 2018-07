Dresden (AFP) Mit zahlreichen Veranstaltungen wurde am Freitag in Dresden an die Zerstörung der Stadt vor 70 Jahren erinnert. An dem Mahngang "Täterspuren" nahmen nach Angaben des linken Bündnisses "Dresden nazifrei" mindestens 500 Menschen teil. Der Mahngang erinnert an verschiedenen Orten der Stadt an die Verbrechen der Nationalsozialisten und soll einem Bündnissprecher zufolge Anstoß sein, sich kritisch mit der Rolle Dresdens während der Zeit des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Geplant waren außerdem Mahnwachen, Friedensgebete und Gottesdienste.

