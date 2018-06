Dortmund (AFP) Dem früheren Präsidenten von Borussia Dortmund, Gerd Niebaum, bleibt trotz einer Verurteilung wegen Untreue und Betrugs der Gang in das Gefängnis erspart. Das Landgericht Dortmund verurteilte den 66-Jährigen am Freitag zu einer Strafe von 20 Monaten Haft auf Bewährung, teilte ein Gerichtssprecher auf Anfrage mit. Das Gericht befand Niebaum demnach der Untreue, Urkundenfälschung, des Betruges in zwei Fällen sowie des Kreditbetrugs für schuldig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.