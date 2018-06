Washington (AFP) Die sieben führenden Industrienationen (G-7) haben eine unverzügliche Umsetzung des Friedensplans für die Ostukraine gefordert. In einer gemeinsamen Erklärung begrüßten sie am Freitag die Übereinkunft, die den Weg zu einer "umfassenden, nachhaltigen und friedlichen Lösung" des Ukraine-Konflikts weisen könnte. Allerdings gebe die Situation in dem Konfliktgebiet weiter Anlass zur Sorge. Die G-7 riefen alle Seiten auf, sich "strikt" an den Friedensplan zu halten und die Maßnahmen "ohne Verzögerung" umzusetzen.

