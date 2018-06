Frankfurt/Main (AFP) An den Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie haben sich seit Ende Januar rund 600.000 Beschäftigte beteiligt. Mitarbeiter aus knapp 2600 Betrieben hätten für die Forderungen der Gewerkschaft demonstriert, teilte die IG Metall am Freitag in Frankfurt am Main nach gut zwei Wochen Warnstreiks mit. Am Freitag beteiligten sich demnach rund 20.000 Beschäftigte aus mehr als 80 Betrieben an den Aktionen.

