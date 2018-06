Darmstadt (AFP) Der mutmaßliche Täter im Fall Tugce bleibt in Untersuchungshaft. Die Verteidiger des Beschuldigten Sanel M. zogen bei einem Haftprüfungstermin am Freitag vor dem Landgericht Darmstadt ihren Antrag zurück, wie das Gericht mitteilte. Damit sei eine Entscheidung nicht mehr erforderlich gewesen. Sanel M. bleibe daher in Untersuchungshaft.

