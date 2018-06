Mainz (AFP) Kurz vor der Hamburger Bürgerschaftswahl am Sonntag kann die regierende SPD mit Bürgermeister Olaf Scholz an der Spitze einer Umfrage zufolge weiter darauf hoffen, ihre absolute Mehrheit zu verteidigen. In dem am Donnerstagabend veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" kommen die Sozialdemokraten auf 47 Prozent der Stimmen und legen damit im Vergleich zur Vorwoche noch einmal um zwei Prozentpunkte zu. Die CDU verliert demnach zwei Punkte und käme nur noch auf 17 Prozent.

