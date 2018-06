Berlin (AFP) Die Berliner Start-up-Schmiede Rocket Internet hat über eine Kapitalerhöhung knapp 590 Millionen Euro eingenommen. Dabei seien über zwölf Millionen neue Aktien zum Preis von je 49 Euro ausgegeben worden, teilte das Unternehmen am Freitag in Berlin mit. Das neue Kapital soll demnach "im Sinne der strategischen Zielsetzung" verwendet werden. Rocket Internet werde weiterhin viele neue Konzepte finanzieren und seinen Anteil in bestehenden Unternehmen ausbauen.

