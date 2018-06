Dresden (AFP) Gedenken und Mahnung in Dresden: Tausende Menschen haben am Freitag an die Zerstörung der Stadt vor 70 Jahren erinnert - und angesichts der anti-islamischen Pegida-Demonstrationen ein Signal der Toleranz gesetzt. Rund 10.000 Dresdner bildeten am Abend eine Menschenkette in der Altstadt. Bei der Gedenkfeier in der Frauenkirche sagte Bundespräsident Joachim Gauck, der 13. Februar 1945 habe sich tief in das Gedächtnis Dresdens eingebrannt.

