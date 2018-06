Hannover (dpa) - Der Bund will dafür sorgen, dass Asylverfahren für Kosovaren in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen auf 14 Tage verkürzt werden. Das wurde bei einer Telefonkonferenz der Innenminister von Bund und Ländern vereinbart. Danach soll das Personal des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen der vier Länder verstärkt werden. Hintergrund ist die immens gestiegene Zahl an Asylbewerbern aus dem Kosovo.

