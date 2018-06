Brüssel (AFP) Der Verkauf von zwei französischen Mistral-Kriegsschiffen an Russland bleibt trotz der Einigung auf eine Waffenruhe im Ukraine-Konflikt weiter blockiert. Die Voraussetzungen für eine Auslieferung seien weiter nicht erfüllt, sagte Frankreichs Präsident François Hollande am Donnerstag beim EU-Gipfel in Brüssel. Er hoffe aber, dass dies "eines Tages" erfolgen könne. Wenn die Ukraine-Krise beigelegt werde, würden "auf europäischer Ebene auch Schritte ergriffen, um die Sanktionen zu lockern", die gegen Russland verhängt wurden. "Aber an diesem Punkt sind wir noch nicht."

