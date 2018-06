Paris (AFP) Die französische Großbank Société Générale will in diesem Jahr noch einmal 1500 Stellen in ihrer russischen Tochter Rosbank abbauen. Ein Sprecher der Société Générale sagte am Freitag in Paris mit Blick auf die bereits angekündigte Streichung von 1500 Stellen im vergangenen Jahr: "Eine Anstrengung derselben Größenordnung ist für dieses Jahr vorgesehen." Die russische Bank, die insgesamt 20.500 Angestellte hat, leidet unter der wirtschaftlichen Krise in Russland.

