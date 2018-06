Berlin (dpa) - Bundesjustizminister Heiko Maas will Frauen besser vor Gewalt schützen. "Frauen und Mädchen haben ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt", sagte Maas der dpa in Berlin anlässlich des weltweiten Aktionstages "One Billion Rising" an diesem Samstag. Die internationale Kampagne wendet sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Leider sei dies auch im 21. Jahrhundert noch immer ein erschreckend großes Problem, beklagte Maas. Er will noch in der ersten Jahreshälfte einen Entwurf zur Änderung des Vergewaltigungsparagrafen vorlegen, um Schutzlücken zu schließen.

