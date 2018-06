Hua Hin (SID) - Der deutsche Golfprofi Moritz Lampert (St. Leon-Rot) ist beim Turnier der Europa-Tour in Hua Hin/Thailand am Cut gescheitert. Der 22-Jährige absolvierte auf dem Par-72-Kurs am zweiten Tag eine 71er-Runde und verpasste mit insgesamt 143 Schlägen die zweite Turnierhälfte. Besser lief es bei Maximilian Kieffer (Düsseldorf), der eine glänzende 68er-Runde spielte und sich mit insgesamt 141 Schlägen vom 90. auf den geteilten 48. Rang verbesserte.

Die Spitzenposition bei dem mit zwei Millionen Dollar dotierten Turnier eroberte der ehemalige Ryder-Cup-Sieger Miguel Angel Jimenez aus Spanien (133 Schläge).