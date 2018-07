Brasilia (dpa) - Außenminister Frank-Walter Steinmeier sieht die Erfolgsaussichten der Ergebnisse des Minsker Gipfels zum Ukraine-Konflikt weiter zurückhaltend. Der Erfolg stehe und falle mit der Umsetzung der Vereinbarungen, sagte Steinmeier bei einem Besuch in Brasilien. Die Stunden bis zum Inkrafttreten des Waffenstillstands in der Nacht zum Sonntag seien nun "besonders heikel". Bei heftigen Gefechten in der Kriegsregion sind in den letzten 24 Stunden erneut zahlreiche Kämpfer und Zivilisten getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.