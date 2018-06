Rangun (AFP) Bei Kämpfen mit Rebellen im Norden von Myanmar sind nach Angaben der Staatsmedien in den vergangenen Tagen fast 50 Soldaten getötet worden. Im Bundesstaat Shan seien am Montag Kämpfe zwischen den Streitkräften und Rebellen aus der Region Kokang ausgebrochen, die vor allem von ethnischen Chinesen bewohnt wird, berichtete die "Global New Light of Myanmar" am Freitag. Dabei seien binnen vier Tagen 47 Soldaten getötet und 73 weitere verletzt worden.

