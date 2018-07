Natmauk (AFP) Tausende Menschen haben in Myanmar an die Geburt des Unabhängigkeitskämpfers Aung San erinnert, der am Freitag hundert Jahre alt geworden wäre. Sie versammelten sich am Nationalfeiertag in seinem Geburtsort Natmauk, wo seine Tochter, Oppositionsführerin Aung San Suu Kyi, zu ihren Anhängern sprach. "Wenn wir von meinem Vater lernen wollen, müssen wir ein wirklich demokratisches Land aufbauen", sagte die Friedensnobelpreisträgerin, die Chefin der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) ist. In dem südostasiatischen Land sind für November Parlamentswahlen angesetzt, bei denen ein Sieg der NLD als wahrscheinlich gilt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.