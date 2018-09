Tulkarem (AFP) Nach sechs Wochen in einem israelischen Gefängnis ist eine 14-jährige Palästinenserin freigekommen, der die Planung von Angriffen auf Israelis vorgeworfen wurde. Die Schülerin Malak al-Chatib wurde am Freitag von ihren Eltern, Verwandten und dem Bürgermeister des Ortes Tulkarem im Westjordanland empfangen, wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Der Fall hatte Aufsehen erregt, weil Malak ein Mädchen ist und zudem die jüngste aller minderjährigen Palästinenser in israelischen Gefängnissen.

