Freetown (AFP) In Sierra Leone sind einem Bericht zufolge fast drei Millionen Euro für den Kampf gegen die Ebola-Epidemie spurlos verschwunden. Es gebe kein einziges Dokument, das Ausgaben von 14 Milliarden Leone (2,8 Millionen Euro) belege, kritisierte die Rechnungsprüferin Laura Taylor-Pearce am Freitag in einem Bericht an das Parlament. Für weitere elf Milliarden Leone sei die Dokumentation unzureichend. Die Überprüfung habe klar gemacht, dass es weiter Fehler im Rechnungswesen gebe, die zum Verlust von Mitteln für das Gesundheitswesen geführt hätten, erklärte Taylor-Pearce.

