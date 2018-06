Freetown (AFP) Nach einem erneuten Todesfall durch das Ebola-Virus hat Sierra Leone hunderte Häuser am Rande der Hauptstadt Freetown unter Quarantäne gestellt. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme nach dem Ebola-Tod eines Fischers in der Ortschaft Aberdeen westlich von Freetown, erklärten die Behörden des westafrikanischen Staates am Freitag. Erst vor drei Wochen hatte die Regierung die Quarantänemaßnahmen angesichts des "stetigen Abwärtstrends" bei den Neuinfektionen gelockert und verkündet, der "Sieg" im Kampf gegen die Krankheit sei in Sicht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.