Seoul (AFP) In der "Nuss-Affäre" in Südkorea ist die zu einem Jahr Haft verurteilte Tochter des Chefs der Fluggesellschaft Korean Airlines (KAL) in Berufung gegangen. Der Einspruch sei am Freitag an das Gericht gesandt worden, erklärte einer der Anwälte von Cho Hyun-Ah der Nachrichtenagentur AFP. Chos Wutausbruch über falsch servierte Macadamia-Nüsse im Flugzeug hatte weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Gericht in Seoul befand sie deswegen am Donnerstag des Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften schuldig und verurteilte sie zu einem Jahr Gefängnis.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.