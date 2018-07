Ankara (AFP) In zahlreichen türkischen Städten hat es am Freitag einen von Gewerkschaftern und Mitgliedern der religiösen Minderheit der Aleviten organisierten Schulboykott gegeben. Medienberichten zufolge verweigerten Schüler in Istanbul, Ankara, Izmir, Edirne, Antalya und anderen Städten den Unterricht. Sie protestierten unter anderem gegen eine von ihnen angeprangerte "schleichende Islamisierung" des Schulwesens. In Izmir und Ankara ging die Polizei mit Wasserwerfern und Tränengas gegen Demonstranten vor. Der türkische Fernsehsender NTV berichtete von mehr als 50 Festnahmen in Izmir.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.