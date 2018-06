Frankfurt/Main (AFP) Der Leitindex an der Frankfurter Börse hat zum ersten Mal die Marke von 11.000 Punkten durchbrochen. Gegen 9.40 Uhr kletterte der Dax am Freitag auf 11.013 Punkte und stellte damit ein neues Allzeithoch auf. Der in Minsk unterzeichnete Fahrplan für einen Frieden in der Ostukraine sorgte für Erleichterung an den Börsen.

