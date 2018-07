New York (AFP) Ganz besondere Models sind am Donnerstagabend (Ortszeit) bei der Fashion Week in New York über den Laufsteg stolziert. Insgesamt 150 Tiere - darunter Eidechsen, Chihuahuas und sogar Hennen - führten ausgefallene Mode im Stil der 60er und 70er Jahre vor. Mit der nun schon elften Ausgabe der "Pet Fashion Show" sollten auch in diesem Jahr Menschen zur Adoption von Tieren ermutigt werden, zudem kommt das Eintrittsgeld Tieren in Not zugute.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.