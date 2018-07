New York (AFP) New York hat einen neuen Rekord für den längsten Zeitraum ohne Mord verzeichnet: Einschließlich Donnerstag sei in der US-Ostküstenmetropole elf Tage lang kein Mord gemeldet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Der bisherige Rekord von zehn Tagen stammte aus dem Februar 2014.

