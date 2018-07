Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat die Ermordung von drei muslimischen Studenten im Bundesstaat North Carolina scharf verurteilt. Die Tat sei "brutal und empörend", erklärte Obama am Freitag. In den Vereinigten Staaten sollten Menschen niemals zur Zielscheibe werden "wegen dem, was sie sind, wie sie aussehen oder wie sie beten". In seiner ersten öffentlichen Stellungnahme zu dem Fall sprach der Präsident den Angehörigen der 23, 21 und 19 Jahre alten Opfer sein Mitgefühl aus.

