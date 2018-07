San José (AFP) Jedes Jahr gelangen riesige Mengen an Plastikmüll ins Meer: Laut einer Studie, die am Donnerstag im US-Fachmagazin "Science" veröffentlicht wurde, gelangten im Jahr 2010 schätzungsweise acht Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane. Die Länder, aus denen der meiste Müll in den Weltmeeren stammt, sind demnach China, Indonesien, die Philippinen, Vietnam und Sri Lanka. Die USA liegen auf Platz 20 und sind damit auch das einzige Industrieland in den Top 20.

